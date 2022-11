Politie gaat uit van ‘tragisch en noodlottig’ ongeval in zaak van in Veenendaal verdronken Mariusz (48)

De politie van Veenendaal gaat ervan uit dat de dakloze Pool, wiens levenloze lichaam begin september werd gevonden in het Omleidingskanaal, door een ongeluk is overleden. Er zijn geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven kwam.

De 48-jarige Mariusz Siemek werd in de ochtend van 5 september door een passant dood aangetroffen in het Omleidingskanaal aan de Raadhuisstraat in Veenendaal. Autopsie wees uit dat de Pool een flinke hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

Siemek was een arbeidsmigrant zonder vaste woon- of verblijfplaats, die sinds de zomer door Veenendaal zwierf. Hij sliep geregeld in het park aan het Coornhertpad. Daar werd hij daags voor zijn dood nog gezien.

Onderzoek afgesloten

Hoewel eerder al was geconcludeerd dat hij door verdrinking om het leven was gekomen, kon de politie een misdrijf tot dusver niet uitsluiten. De afgelopen 2,5 maand werd onderzocht of de man moedwillig om het leven was gebracht.

Gistermiddag meldde de politie op Facebook dat het onderzoek is afgerond en dat er geen aanwijzingen voor een misdrijf zijn gevonden. Het dossier is daarmee afgesloten. De politie concludeert dat Siemek door ‘een tragisch en noodlottig ongeval om het leven is gekomen’.

Volledig scherm Politieonderzoek bij de plek waar Mariusz in het water werd gevonden © WH Fotografie

