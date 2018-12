Politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk in Veenendaal, man (20) aangehouden

Scooterrij­der naar ziekenhuis na aanrijding met inparkeren­de auto

23 december VEENENDAAL - Een scooterrijder is zondagmiddag gewond geraakt toen hij of zij tegen een inparkerende auto botste aan het Prins Willem-Alexanderpark in Veenendaal. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht.