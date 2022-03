ProVeenendaal is de grote winnaar in Veenendaal

Warmtenet Groenpoort: Veenendaal moet nog miljoenen meer borg staan voor energiebe­drijf DEVO

Veenendaal wil voor nog eens 10 miljoen euro borg staan voor energiebedrijf DEVO. Dat is noodzakelijk om een warmtenet aan te kunnen leggen in de nieuwbouwwijk Groenpoort. Dat net valt voor de toekomstige bewoners al tientjes per maand duurder uit dan in de andere twee wijken in Veenendaal-Oost, omdat de aanleg ervan veel meer gaat kosten.

