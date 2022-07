Raad Veenendaal stelt vakantie uit voor extra debat over gebruik van fraudescorekaart bij bijstand

Willem Janssen wil per se finale play-offs halen: ‘Ik ben helemaal niet bezig met mijn afscheid’

Met de 3-1 overwinning tegen Vitesse nog vers in het geheugen, lonken voor FC Utrecht twee finalewedstrijden in de play-offs. En toch: ondenkbaar is het ook weer niet dat aanvoerder Willem Janssen zondag in Arnhem na zeventien seizoenen afzwaait als prof. Verhaal over een nuchter vaarwel. ,,Ik ben er niet mee bezig.”

20 mei