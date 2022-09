Regenboogzebrapad Veenendaal weer beklad, VVD vraagt om extra camera's tegen vandalisme

Veenendaal omarmt diversiteit, dat is de boodschap van het regenboogzebrapad bij de overstreek op de Tuinstraat bij winkelpassage Corridor. Maar sinds de officiële opening is het symbool al meerdere keren beklad. Enkele dagen na de opening werd het zebrapad besmeurd met zwarte verf.

VVD wil inzet extra camera's

De bekladdingen komen in een week dat de VVD in Veenendaal vragen heeft gesteld over de inzet van extra verplaatsbare camera’s in het centrum. Het is de partij een doorn in het oog dat daders van vandalisme en vernieling niet beter opgespoord kunnen worden.