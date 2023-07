Meer zelfscan en meer diefstal­len, maar nog niet meer beveili­gers in Veenendaal, ondanks oproep politie

Door de toenemende hoeveelheid zelfscankassa’s in supermarkten, wordt het steeds verleidelijker om af en toe een product ‘vergeten’ te scannen. In Veenendaal gebeurt dit zo vaak, dat de politie supermarkten heeft verzocht meer zichtbare beveiligers in de winkel neer te zetten. Of supermarkten hier daadwerkelijk aan meewerken, is nog maar de vraag.