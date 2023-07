Regenbuien, maar soms ook zon in Veenendaal vandaag

Slagboom bij parkeerga­ra­ge blijft weg, ook al heeft Veenendaal er geen financieel voordeel van

De slagbomen bij de gemeentelijke parkeergarages in Veenendaal keren niet terug. De gemeente had die weggehaald in de veronderstelling dat ze daarmee geld kon besparen. De Belastingdienst zette daar een streep door. Toch keren de slagbomen niet meer terug.