Roep om hekje op stadsstrand dat kinderen voor val in Brouwersgracht moet behoeden

Het stadsstrand van Veenendaal stroomde de afgelopen dagen weer vol met ouders en kinderen die daar van het mooie weer kwamen genieten. Kinderen spelend in het zand of in de klimtoestellen, ouders of grootouders op de bankjes eromheen, en dat alles in de schaduw van de terrassen van het Thoomesplein, waar de ijssalon goede zaken doet.