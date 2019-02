RTL cancelt opnames realityserie op Veenendaalse school na onrust

Christe­lijk Lyceum Veenendaal ziet liever geen mand en krat op de fiets

6 februari VEENENDAAL - Heb je na een leuk weekend net een lege bierkrat op je fiets geschroefd, moet hij er weer af. Het Christelijk Lyceum Veenendaal is de kratten en manden op fietsen liever kwijt dan rijk. Ze nemen te veel ruimte in en die ruimte is schaars door de verbouwing. Maar sommige leerlingen weten het niet eens; en het maakt ze niet echt uit ook.