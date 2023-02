Sasha en Oksana uit Oekraïne konden in het huis van Jasper en Maud terecht (want zij wonen nu in de tuin)

Nieuwe woonwijk? Snoeiwerk? Of toch iets anders? Dit gebeurt er in de Wageningse uiterwaar­den

Er wordt flink op los gespeculeerd. Wat is er aan de hand in de Wageningse uiterwaarden in de hoek tussen de Grebbedijk en de oostkant van de Pabstsendam? Over een afstand van ruim 100 meter zijn rijplaten neergelegd. Een tijdje stond er een graafwerktuig en er is zelfs een schaftkeet voor de werkers geplaatst. Er wordt gewerkt. Zo veel is meteen duidelijk.