Scooterrijder gewond bij botsing met pizzakoerier

Bezorger met geweld beroofd van bestelbus­je in Veenendaal: politie zoekt getuigen

Op het Koningsschot in Veenendaal is afgelopen vrijdagochtend een pakketbezorger beroofd van zijn bestelbus. Het slachtoffer werd rond 10.45 uur met geweld uit zijn busje getrokken. De dader(s) zijn er vervolgens in de witte bestelbus mét pakketjes vandoor gegaan.

2 april