Scooterrijder naar het ziekenhuis na botsing met bestelbus in Veenendaal

Kelvin kweekt zelf koraalrif­fen en kan daar prima van leven: ‘Krijg zelfs aanvragen uit het buitenland’

Miljarden koraaltjes in een kleine slaapkamer in Veenendaal. De hobby van Kelvin Terlage (26) is flink uit de hand gelopen en zou zo maar eens de oplossing kunnen zijn voor de bedreigde koraalriffen wereldwijd. ,,Ik krijg aanvragen uit het buitenland.”

25 maart