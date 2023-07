Smeren maar! Hier in Veenendaal scoor je dit weekend gratis zonnebrand

Dit verandert er aan het Bloemencor­so in Leersum nu het evenement officieel op de Unes­co-lijst staat

Het certificaat was al even binnen, maar sinds maandag ligt ‘ie waar hij hoort: in het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug. Wat erop staat? Dat het Bloemencorso in Leersum deel uitmaakt van de lijst met Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Bloemencorso-voorzitter Judith Hogendoorn overhandigde het certificaat aan burgemeester Frits Naafs.