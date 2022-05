Springen, vallen en lachend weer opstaan op gloednieuw skatepark in Veenendaal

De nieuwe skatebaan is nog gesloten, maar Veenendaal­se jeugd kan niet langer wachten

Tientallen schoolkinderen maken op maandagmiddag in het lentezonnetje gebruik van de gloednieuwe skatebaan in het Veenendaalse stadspark. Maar dat is niet de bedoeling, meldt de gemeente later op de dag. De baan is niet helemaal klaar en dus nog niet veilig.

12 april