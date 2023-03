Staking bij Veenendaals textielbedrijf wordt heviger: personeel legt werk vier dagen lang neer

Stop met het verbouwen van gewassen die veel water nodig hebben, waarschuwt droogtepro­fes­sor Flip: ‘Het loopt uit de hand’

In de strijd tegen de droogte zouden boeren op de Zuid-Veluwe niet langer gewassen moeten verbouwen die veel water nodig hebben. Dus geen Engels raaigras en snijmais, maar graan. Op die manier kan bijna 1 miljoen kuub grondwater per jaar worden bespaard. Dat is net iets minder dan alle huishoudens in de gemeente Renkum verbruiken aan leidingwater, stellen drie onderzoekers.