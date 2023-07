Stevige buien met fors onweer in Veenendaal vandaag

Ambtenaren­taal in brieven aan bewoners taboe in Barneveld, dus ‘aangaande’ wordt gewoon ‘omdat’

Voor velen die post ontvangen van de gemeente is het een terugkerende ergernis: lange zinnen, moeilijke woorden. Barneveld wil daarmee korte metten maken. Voortaan gaat er geen brief de deur meer uit met ambtenarentaal - is tenminste het streven. ‘Aangaande’ wordt ‘omdat’ en ‘accorderen’ betekent gewoon ‘goedkeuren’.