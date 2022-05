Sylvia moet halsoverkop haar huis uit omdat dak dreigt in te storten: ‘Er hadden doden kunnen vallen’

Hulpverleners, zoals brandweerlieden en een constructeur, zijn op de plek aanwezig om het gebouw te controleren op verder instortingsgevaar. Op dronebeelden is te zien dat op de plek waar het dak is ingezakt een waterplas op het dak ligt. Maar volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is dat waarschijnlijk niet de oorzaak geweest. ,,Er is een heel stuk van het dak ingestort en er is ook een complete balk naar beneden gekomen in de winkel.”