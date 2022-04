Tiental DOVO stort na 83 minuten volledig in tegen VVSB: van 3-0 voorsprong naar 3-3

Mirakel in Maassluis: GVVV wint met 0-3 van Excelsior en is hekkenslui­ter af

MAASSLUIS - Nog nooit won GVVV in Maassluis van Excelsior, maar de ploeg van trainer Gery Vink kreeg het onverwachte voor elkaar. De Veenendaalse club won en deed op doelsaldo de laatste plaats in de tweede divisie over aan ASWH: 0-3.

19:22