Toen in Veenendaal: dit deden we tijdens de zomermaanden

Bijna 80 sociale huurwonin­gen in de Bloemen­buurt in Barneveld worden verduur­zaamd

Bijna tachtig sociale huurwoningen in de Oude Bloemenbuurt in Barneveld worden komend jaar verduurzaamd. Dat maakt Woningstichting Barneveld bekend. De verduurzaming is onderdeel van het plan van de woningstichting om 80 procent van de woningen te hebben voorzien van energielabel A in 2030.