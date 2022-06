Toevalligheid zorgt voor verkenning komst ombudsman in Veenendaal

Een vraag in de kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat mogelijk zorgen voor de komst van een gemeentelijke ombudsman (of -vrouw) in Veenendaal.

‘Bent u voor de komst van een gemeentelijke ombudsman in Veenendaal?’ Die vraag kregen Veenendalers te zien die voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart de stemwijzer van hun gemeente invulden. Vervolgens konden zij ook bekijken hoe de plaatselijke politieke partijen tegenover een ombudsman stonden.

En wat bleek? Alle Veense partijen waren het eens met de stelling. Reden genoeg voor de fractie van de SP om tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag het college te verzoeken om het aanstellen van een ombudsman te onderzoeken. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Quote Het zou kunnen helpen bij het herstellen van het vertrouwen in de overheid Jan Breur, Raadslid SP Veenendaal

Klachten onderzoeken en aanbevelingen doen

Een gemeentelijke ombudsman is bevoegd om klachten over de lokale overheid te onderzoeken en te beoordelen. Daarnaast kan de ombudsman het college aanbevelingen doen om herhaling van klachten te voorkomen. Zulke aanbevelingen zijn niet bindend, maar worden in veel andere gemeenten met ombudspersonen (onder meer in Wijchen, Den Haag en Doetinchem hebben ze er een) wel overgenomen.

,,Een ombudspersoon is nuttig voor mensen die vragen of klachten hebben over de gemeente”, vertelt Jan Breur, die namens de SP-fractie het verzoek ter sprake bracht in de raad. ,,Hij of zij kan inwoners helpen die hun belangen willen laten behartigen in geval van een lastige situatie. Het zou kunnen helpen bij het herstellen van het vertrouwen in de overheid.”

‘Zo gaat het soms’

Dat het verzoek tot stand kwam via de vraag in de stemwijzer, is volgens Breur erg toevallig. ,,Soms gaat het op die manier, ook in de lokale politiek.”

Het nieuw aangestelde college gaat nu uitzoeken of het aanstellen van een ombudsman wenselijk en mogelijk is in Veenendaal.