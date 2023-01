Tuinieren met reeën en Stadsakker als nieuwe buren: 'Je bent letterlijk aan het aarden, tuinieren is heerlijk’

Het is nu nog vooral een grasveld, met aangrenzend een klein bos. De komende maanden krijgt het terrein van 5000 m² in Veenendaal-Oost een facelift. De grond wordt omgeploegd, er komt een kas, een gemeenschappelijke tuin en wellicht een gebouwtje.

Te kleine moestuin

Ria Bakker (67) uit Veenendaal is een van de geïnteresseerden. ,,We hebben al een moestuin, maar die is te klein”, zegt ze. ,,Dus we kijken of we hier ook iets kunnen huren.” De moestuin van de vereniging krijgt kavels van 25 m².