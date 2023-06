Vader Ibrahim zou zijn dochtertje (6) voor straf rode peper hebben laten eten, nu is hij vrij man: ‘Maar mijn leven is kapot’

Ibrahim Için wordt deze zondag 37 jaar. Echt jarig voelt hij zich niet. Aan tafel in zijn appartement in Veenendaal zit weliswaar een opgeluchte, maar tevens verdrietige man. De ruzies met zijn ex-vrouw, de aantijgingen over het mishandelen van hun dochtertje en de daaropvolgende strafzaken. Het is hem niet in de koude kleren gaan zitten. ,,Mijn leven is kapot.”