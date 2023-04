Van palmen tot olijfbomen: Corné en Chantal openen een zaak met mediterrane planten en bomen

Hoe Dea en Kees er hun levenswerk van maakten om kansarme kinderen in India te helpen: ‘Cirkel is rond’

Wat ooit begon als financiële steun aan één kind, groeide uit tot een organisatie die honderden kansarme kinderen in India helpt aan een betere toekomst. Dat is, in het kort, het verhaal achter stichting Oasis, opgezet door het Rhenense echtpaar Dea (79) en Kees (78) Smallenbroek. Binnenkort is hun levenswerk te zien in een vijfdelige documentairereeks.