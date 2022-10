Veenendaal heeft dertien plekken op het oog voor het plaatsen van struikelstenen

De struikelstenen zijn een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die in 2000 begonnen is met het plaatsen van de stenen. Het gaat om betonnen steentjes van 10 bij 10 centimeter, bedekt met een dun messing plaatje met de gegevens van het slachtoffer.

Historisch onderzoek naar plekken in Veenendaal

De gemeenteraad van Veenendaal heeft in juli 2022 een bedrag van 5000 euro uitgetrokken om daar historisch onderzoek naar te laten doen. De werkgroep, bestaande uit Jaap Pilon, Ali Groebe en Bert van den Bos, heeft onderzocht welke Joodse Veenendalers in aanmerking komen om op een struikelsteen te worden geplaatst.

Het team is niet over één nacht ijs gegaan, laten de drie onderzoekers weten in een voortgangsrapport aan de gemeenteraad. ‘Het onderzoeksteam is momenteel bezig met een laatste check. Er zijn in ieder geval dertien Joodse mensen voor wie in de eerste rang een Stolperstein zal worden aangevraagd.’