Veenendaal klaar met vuurwerkellende Zuiderkruis: meer controle nodig bij komende jaarwisseling

Hoe ziet Rhenen er in 2035 uit ? De inwoners konden en kunnen daarover beslissen

Duizenden huizen erbij, auto’s uit het centrum, nieuwe wandelpaden. De afgelopen twee jaar hebben Rhenenaren hun ideeën mogen geven hoe Rhenen er in 2035 uit moet zien. En dat hebben ze massaal gedaan. Wethouder Gert van Laar belooft alvast: ,,Dit document gaat nooit in een bureaula belanden. Dit is van de mensen.”

15 januari