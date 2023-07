Veenendaal maakt ‘opknaplijstje’ voor wat er nog in aftands theatergebouw gefikst moet worden

Wéér krijgt Nico Drost van de Christen­Unie niet de kans een jaar in Den Haag vol te maken: ‘Ik wil verder, want was net begonnen’

De politieke carrière van Nico Drost (ChristenUnie) verloopt in korte periodes. De inwoner van Rhenen begon pas in januari dit jaar in de Tweede Kamer en weet na de val van het kabinet niet of hij in september terug kan keren. Maar de keuzes van zijn partij, daar staat hij volledig achter.