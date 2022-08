Veenendaal zoekt verkoeling tijdens hittegolf: eerst een plons, daarna een siësta

Met op het toppunt een temperatuur van bijna drieëndertig graden ging men ook in Veenendaal dit weekend gebukt onder de eerste hittegolf van het jaar. Alhoewel.. Veel Veenendalers maakten van de nood een deugd en vermaakten zich kostelijk in het verkoelende water van zwembad De Vallei.

Het is zaterdag rond het middaguur al gezellig druk op het grasveld bij het buitenbad in Veenendaal. Kort daarvoor is enkele kilometers westelijker, in de Bilt, de landelijke hittegolf officieel vastgesteld.

De tropische temperaturen zorgden ervoor dat het dit weekend in het hele land peentjes zweten was. Ook in Veenendaal. Voldoende redenen voor de bezoekers van het zwembad om zo nu en dan een plons te wagen in het zwembad.

Volledig scherm Eén, twee... De bezoekers vermaakten zich met het maken van bommetjes © Herman Stöver

Te koud

Zo ook voor de Veense familie Van Balen. Op de vraag hoe je de hittegolf het best kunt doorstaan heeft moeder Christina een duidelijk antwoord: ,,Zwemmend!” Haar drie kinderen (zeven, vier en twee jaar oud) geven maar al te graag gehoor aan dat advies. Toch hebben ze een klacht. ,,Ze vinden het water te koud”, vertelt Christina. Ze wijst naar haar jongste dochter, die rillend onder een handdoek zit. ,,Ik merk ook dat ze daardoor niet echt willen drinken. Misschien zijn ze gewoon moe. Ik denk dat we zo maar naar huis gaan voor een siësta.”

Aan de andere kant van het zwembad staat Rolinda Nijenhuis (45) de rug van haar man in te smeren met zonnebrandcrème. ,,Factortje twintig. We willen wel een beetje bruin worden hè.”

Nijenhuis en haar gezin ontvluchten bij het zwembad de hitte van hun woning in Veenendaal. ,,Daar was het echt niet uit te houden.”

Volledig scherm Of door een balletje overgooien © Herman Stöver

Extra zonnebrand

Als het na het middaguur warmer en drukker wordt bij het buitenbad, is dat voor de badmeesters het signaal om bezoekers erop te attenderen zich in te smeren. ,,Dat wordt nog weleens vergeten”, vertelt dagcoördinator Nick van Ojik (23). ,,We zien een hoop kinderen rondlopen met rode schoudertjes. Gelukkig hebben we zelf extra zonnebrand, die de bezoekers kunnen gebruiken.”

Volledig scherm Of door een verfrissende duik © Herman Stöver