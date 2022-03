Veenendaals raadslid Mila Jansen (37) onverwachts overleden

Jansen was sinds 2005 betrokken bij de Veenendaalse politiek. Na eerst twee jaar als schaduwraadslid gewerkt te hebben voor Lokaal Veenendaal, werd ze in 2008 geïnstalleerd als raadslid. Later werd ze ook fractievoorzitter. In de gemeenteraad hield ze zich onder meer bezig met cultuur, sport, volksgezondheid en sociale zekerheid. Met een tactische zet zorgde ze er in 2016 voor dat de koopzondag geïntroduceerd werd in Veenendaal.