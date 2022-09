Veenendaalse moeder krijgt pleegkinderen niet terug

De hoogste bestuursrechter vindt dat de Raad voor de Kinderbescherming terecht een verklaring van geen bezwaar heeft geweigerd. Dat kwam omdat het Veenendaalse gezin jarenlang in een wankele toestand heeft gezeten. Over de jaren 2008 tot en met 2014 is een dossier opgebouwd met gegevens die er niet om liegen. Die hebben te maken met een vechtscheiding tussen de ouders en grensoverschrijdend seksueel gedrag van twee van haar eigen kinderen.

Eigen kinderen in weekenden elders

De gescheiden ouders beschuldigen elkaar van mishandeling of misbruik in het verleden, aldus de Raad voor de Kinderbescherming. De eigen kinderen zijn tot in 2016 zelf in een weekendpleeggezin ondergebracht om rust in het eigen gezin te brengen. In 2018 dacht de Kinderbescherming dat het gezin ook in de toekomst nog hulp en zorg nodig zal hebben. Tegen die achtergrond vindt de Raad voor de Kinderbescherming het niet verstandig dat het Veenendaalse gezin pleeggezin wordt. De Raad van State is het daarmee eens.