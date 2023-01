Veenendaalse muzikant Diftong gaat op de Nederlandstalige toer: ‘Ik doe dit gewoon voor mezelf’

Zo zag de jaarwisse­ling eruit in de regio: dit jaar wél gezellig en misschien wel voor t laatst zelf knallen

Voor het eerst in twee jaar kon de jaarwisseling weer als vanouds met elkaar gevierd worden. Dat verliep in de regio Amersfoort, op enkele incidenten na, gezellig. Toch lijkt verandering van het feest dichtbij: in Soest gold een vuurwerkverbod en Amersfoort probeert de gemeente de vuurwerktraditie te vervangen voor een lichtshow.

1 januari