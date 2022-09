Veenendaler (39) verdacht van witwassen tientallen miljoenen euro’s aan cryptovaluta

Dode in kanaal Veenendaal is een Poolse man, politie doet verder onderzoek naar doodsoor­zaak

Het stoffelijk overschot dat maandagochtend in het Omleidingskanaal van Veenendaal is gevonden, is van een 48-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie houdt nog alle opties open over de oorzaak en zoekt getuigen.

