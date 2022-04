Veenendaler krijgt voorwaardelijke werkstraf voor huiselijk geweld

De Veenendaler en zijn partner kregen vorig jaar juni ruzie over kleding die hij voor hun kinderen had gekocht, maar hij ontkende in de Utrechtse rechtszaal de vrouw met opzet pijn te hebben gedaan. Volgens hem was het tot een fikse worsteling gekomen toen hij de woning wilde verlaten om naar zijn zeggen ‘erger te voorkomen’ en zij hem wilde tegenhouden door de voordeur dicht te houden.

‘Blijf van me af’

Een familielid van de vrouw was via een openstaande telefoonlijn getuige van de ruzie en hoorde haar huilen en meermalen ‘blijf van me af’ roepen. Gealarmeerde agenten constateerden later dat de vrouw blauwe plekken over haar hele lichaam had en striemen op haar armen en hals. De Veenendaler had zelf geen letsel, maar wel was zijn kleding fors gescheurd.