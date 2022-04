Veenendaler krijgt werkstraf voor schieten op auto’s

De 22-jarige Giovanni H. uit Veenendaal is vrijdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot 120 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf. H. heeft op 10 september in Veenendaal vijf auto’s vernield met een luchtdrukpistool. Ook dat wapen is in Nederland strafbaar.

De rechter wees H. erop dat hij goed is weggekomen. Als de politie hem had gezien met het wapen, hadden agenten hem waarschijnlijk neergeschoten.

H. was die dag boos omdat een kennis een dure partybox van hem had meegenomen na het uitgaan in Veenendaal. Hij ging erachteraan en haalde thuis een wapen op. Hij schoot op de auto van de kennis die bij haar huis stond geparkeerd. In dezelfde straat vernielde hij nog vier auto’s die in een rij stonden. Een getuige filmde de schietpartij. Op dat filmpje zijn ook zeven schoten te horen.

Messen en boksbeugels

De Veenendaler vertelde dat hij niet wist dat dit luchtdrukwapen verboden was. De winkelier had hem opgelicht, vond hij. In zin woning lagen nog allerlei wapens zoals messen en boksbeugels. Hij vond wapens leuk, maar na zijn laatste aanhouding heeft hij alles ingeleverd. Hij hield vol dat hij maar op één auto had geschoten.

Quote Zo’n filmpje met een schietende man. Daar worden mensen doodsbang van Rechter

Hij is al keer veroordeeld voor wapenbezit. Een gevangenisstraf is eigenlijk op zijn plaats, stelde de officier van justitie. Maar dat zou zijn leven met werk en een vriendin erg verstoren. De Veenendaler had zijn moeder meegenomen naar de zitting. Zij maakte duidelijk dat zij de post van justitie van haar zoon in de gaten zou houden.

De officier eiste zestig uur werkstraf. De rechter legde meer op. Vooral voor de schrik in de buurt werd daarbij meegewogen. ‘Zo’n filmpje met een schietende man. Daar worden mensen doodsbang van’, zei de rechter tegen de Veenendaler. Die was zo blij met de werkstraf dat hij zijn straf direct aanvaardde. Ook het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep.