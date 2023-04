Verdedigingsfout kost DOVO de kop tegen Sparta Nijkerk

Minder dodelijke verkeerson­ge­val­len in Utrecht in 2022, maar ‘ieder verkeers­slacht­of­fer is er een teveel’

Onder weggebruikers in de provincie Utrecht vielen vorig jaar minder doden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2022 kwamen in de provincie 42 personen om het leven bij een verkeersongeval, vijf minder dan een jaar eerder.