Verdubbeling aantal fietsparkeerplekken bij station Veenendaal-West

Zeeuwse damtopper: ‘Ik ga niet naar het NK voor een snelle remise in 40 zetten’

Na een onderbreking van enkele jaren is Ben Provoost weer aan zet op het NK dammen. Een klassering heeft hij niet echt in zijn hoofd, de uit Aagtekerke afkomstige speler wil vooral genieten. ,,Ik hoop op dertien mooie partijen die ik een jaar later nog graag wil naspelen’’, zegt de 37-jarige Provoost.

3 januari