Verplichte rookmelders hebben in Veenendaal hun dienst al bewezen; wel tekort aan monteurs

Geheime onderzoek naar moslimge­meen­schap in Veenendaal ging volgens de regels

Het geheime onderzoek naar de moslimgemeenschap in Veenendaal is volgens de regels gegaan. Althans, voor zover dat is na te gaan. De onderzoeksgegevens uit 2018 zijn namelijk een jaar later vernietigd.

13 juni