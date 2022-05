Verse krachten wekken DOVO weer tot leven: ‘Als je wint, mag je wel even uit je dak gaan’

Roep om hekje op stads­strand dat kinderen voor val in Brouwers­gracht moet behoeden

Veenendaalse ouders willen graag een hekje tussen het stadsstrand en het water van de Brouwersgracht. En al helemaal nu er trappetjes direct naar de gracht lopen. De vrees is dat jonge kinderen makkelijk in het water vallen of verdrinken.

20 april