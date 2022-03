Verwarde Pool laat zijn broek zakken voor gasten van restaurant in Veenendaal: voorwaardelijke celstraf

Wegens schennis en vernieling in Veenendaal is een 39-jarige Pool vrijdag door de politierechter in Utrecht veroordeeld tot vier dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had een boete van 250 euro geëist.

De verdachte liet op 21 september op de Cuneraweg in Veenendaal zijn geslachtsdeel zien. Hij liet zijn broek zakken voor de ramen van een restaurant. Mensen die in het restaurant zaten te eten, werden met zijn geslachtsdeel geconfronteerd. De man is naar het politiebureau gebracht. Hij plaste daar in een ophoudkamer. Ook dat werd hem ten laste gelegd.

Ernstig verward

De man was volgens omstanders ernstig verward. Hij woonde in het zogenoemde Polenhotel en daar was hij niet te handhaven. De man is niet eerder veroordeeld. Het OM eiste een milde boete vanwege de psychische toestand van de verdachte.

De Pool was niet naar de rechtbank gekomen. Zijn advocaat stelde voor een voorwaardelijke straf op te leggen. Zij had haar cliënt gesproken in de cel. Hij was compleet verward, benadrukte ook de raadsvrouw.

De rechter nam dat verzoek van de advocaat over. Het is niet duidelijk hoe verward deze verdachte is, stelde de rechter vast.