Voedselbank Veenendaal voorlopig uit de zorgen: huurcontract wordt met jaar verlengd

Keuzevrij­heid bij een bezoek aan de voedsel­bank: 'Zo ervaren mensen weer de regie over hun eigen leven'

Geen voorverpakte kratten, maar boodschappen doen in een ‘supermarkt’. Bij de voedselbank in Veenendaal krijgen mensen die het zelf even niet meer redden de hulp die ze nodig hebben, zonder dat daarbij hun eigenwaarde wordt aangetast.