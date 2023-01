VRC-coach Ten Have (32) offert zelfs zijn vakantiedagen op voor het trainersvak: ‘Eerste week van acht tot vijf bezig geweest met de cursus’

,,Dat is kicken”, klinkt het tijdens het interview meermaals uit de mond van Ten Have. Of het nu gaat over zijn trainerschap bij VRC, zijn stage bij Vitesse, zijn trainerscursus UEFA-A, zijn werk als docent lichamelijke opvoeding op het CLV in Veenendaal of over het nieuwbouwhuis waarvan hij binnenkort de sleutel ontvangt; de Veenendaler praat overal vol enthousiasme over.