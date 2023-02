Wenting jaar langer voetballer van DOVO

Hout vliegt in de brand in flat in Overvecht, flinke rootontwik­ke­ling: ‘Een beangsti­gen­de situatie’

Aan de Bangkokdreef in de Utrechtse wijk Overvecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed in de portiek van een flat. In meerdere woningen was rookoverlast.

11:51