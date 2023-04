Zeeman plakt er nog een jaar aan vast bij DOVO

Ede wil meer geld voor ‘alterna­tie­ve vieringen’ tijdens jaarwisse­ling, vuurwerk­ver­bod laat op zich wachten

Het gemeentebestuur in Ede is van plan 80.000 euro uit te trekken voor alternatieve vieringen van het nieuwe jaar. De vieringen moeten een opmaat zijn naar een eventueel lokaal vuurwerkverbod. Maar of en wanneer dat er gaat komen, is onzeker.