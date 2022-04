Zwakke start fataal voor DOVO

Verkiezin­gen Veenendaal: vier kandidaten kunnen met voorkeur­stem­men in de raad en Makineli zit er weer bij

Vier kandidaten bij de Veenendaalse gemeenteraadsverkiezingen kunnen met voorkeurstemmen een zetel krijgen in de gemeenteraad. Voor Yasin Makineli is dat al de tweede keer op rij. Of de kandidaten ook gebruik gaan maken van dat recht, hangt af van afspraken die binnen de partijen zijn gemaakt.

17 maart