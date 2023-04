Anneke (76) is niet te verleiden met luxe; in de Dikke Daf mét legertent voelt ze zich pas echt vrij

SVOD’22 weet wat het moet doen om weer te stunten tegen vierdedivi­si­o­nist: ‘Mentali­teit en slimheid zijn nodig’

SVOD’22 heeft een lastig seizoen in de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal. De fusieclub uit Oostkapelle en Domburg strijdt na de promotie van afgelopen seizoen tegen directe degradatie. In het bekertoernooi gaat het beter. De ploeg van trainer Pim Bruins staat in de achtste finale en treft daarin vierdedivisionist Unitas ‘30. Willen de Zeeuwen in dat duel de winstkansen vergroten, dan zal de mentaliteit goed moeten zijn. Dat blijkt dit seizoen nog wel eens lastig.