Avontuur ten einde: SVOD’22 keert na fatale verlenging terug naar de tweede klasse

Muzieklief­heb­bers opgelet! De 25e editie van Middelburg VÓLkoren komt eraan

MiddelburgVÓLkoren is écht vol koren, want er treden zaterdag 3 en zondag 4 juni maar liefst 152 koren op op meer dan twintig verschillende locaties in de stad. Laat je verrassen op de 25 editie van het grootste koorfestival in Zuid-West Nederland