Ben Provoost houdt grootmeesters in bedwang op NK

Cokesmokke­laars zien regio als één werkgebied: van Rotterdam naar Antwerpen of Vlissingen

Ging het aantal drugsvangsten in Rotterdam omlaag, in Vlissingen is in 2022 juist meer cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. ,,Smokkelaars zien de regio als één werkgebied. De ene keer kiezen ze Rotterdam, de andere keer voor Vlissingen of Antwerpen”, zegt Pieter ten Broeke van de douane.

17:14