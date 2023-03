Bestuurder rijdt door na ongeluk in Grijpskerke

DISTRICTSBEKER Loting: Vlissingen treft beul van Kloetinge, SVOD’22 weer tegen vierdedivi­si­o­nist

VC Vlissingen is in de achtste finales van het toernooi om de districtsbeker gekoppeld aan EBOH, de ploeg die Kloetinge in de vorige ronde uitschakelde. SVOD’22 kreeg een pittige uitwedstrijd voorgeschoteld. Het moet naar vierdedivisionist Unitas’30. RCS treft in eigen huis Groen Wit.