Bewoners Kievitenlaan Veere mogen niet langer verhuren: ‘Wij wensen ons recht te behouden’

MET VIDEO De 86-jarige Bep uit Vlissingen schrikt zich rot: een auto belandde in haar voortuin

De 86-jarige Bep Huibregtse uit Vlissingen is zich rot geschrokken. Een auto reed zaterdagavond zó haar voortuin in, en veroorzaakte een ravage. ,,Gelukkig is er niemand gewond.”