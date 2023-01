Booking.com verwart twee Serooskerkes: niet het Schouwse, maar het Walcherse is het meest gastvrij

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan ís dat vaak ook zo. Daar kunnen ze in het Schouwse Serooskerke over meepraten. Het dorp werd werd deze week voor het tweede achtereenvolgende jaar tot meest gastvrije plek van Nederland uitgeroepen door online reisplatform Booking.com, maar bij nader inzien blijkt het al die tijd om de Walcherse naamgenoot te gaan.

Natuurlijk was het op zijn zachtst gezegd bijzonder dat een dorp met slechts 200 inwoners, een hotel en verder geen voorzieningen het meest gastvrij is van alle plaatsen in Nederland. Maar goed, het kán. Zeker omdat het Booking.com er zelf weinig twijfel over liet bestaan in hun persbericht, dat linkte naar het Schouwse Serooskerke.

Maar bij navraag blijkt de site niet op de hoogte van het bestaan van twee Serooskerkes in Zeeland. ,,Ik zou bij deze graag willen bevestigen dat het gaat om de Serooskerke in Walcheren", laat een woordvoeder per e-mail weten. ,,Om in aanmerking te komen voor een vermelding op de lijst van meest gastvrije steden in Nederland moet de desbetreffende plaats minimaal 50 winnende accommodaties hebben op het Booking.com platform.” En die heeft het Schouwse Serooskerke bij lange na niet, in tegenstelling tot het Walcherse.

De ‘fout’ lijkt dus in eerste instantie bij Booking.com te liggen, want wie op de website ‘Serooskerke’ als bestemming intypt, komt alleen maar De Schelphoek op Schouwen tegen. Wie een vakantie wil boeken in het Walcherse Serooskerke moet dat er expliciet bij zetten in het zoekvenster. Dus: Serooskerke Walcheren. Je moet het maar weten. Overigens krijgt hotel-restaurant De Schelphoek, de enige accommodatie in het Schouwse Serooskerke, wél lovende recensies van gasten.

Met de Traveller Review Award van Booking.com, die al ruim tien jaar wordt uitgereikt, worden partners van het reisplatform erkend voor hun inspanningen om reizigers de allerbeste reiservaringen te bieden. Afgelopen jaar werden 2,3 miljoen recensies achtergelaten over Nederlandse accommodaties. Naast Serooskerke staan nog vier Zeeuwse plaatsen in de toptwintig van meest gastvrije plekken in Nederland: Middelburg (4), Scharendijke (9), Zoutelande (13) en Westkapelle (20). En daar kan geen misverstand over bestaan.