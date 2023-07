indebuurt.nl Tweedekans: bij deze 3 Vlissingse winkels scoor je tweede­hands kleding

De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Veel mensen kiezen daarom voor duurzamere opties. Tweedehands kleding is een veel betere keuze, omdat er geen nieuwe grondstoffen voor gebruikt worden. Zo kun je er superleuk uitzien en heb je minder impact op het milieu. Het kost ook nog eens minder geld, win-win situatie dus! Wij vertellen je waar je in Vlissingen de leukste tweedehands kleding scoort.